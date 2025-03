"Uniek voor België": Filip Joos is vol lof voor Beerschot, ook in moeilijke omstandigheden

Het verhaal van Beerschot is zo goed als voorbij. De kans dat ze zich dit seizoen nog weten te redden in de Jupiler Pro League wordt week per week kleiner. Toch zijn de analisten niet negatief over wat Beerschot de voorbije maanden liet zien.

Beerschot speelde de voorbije weken heel wat goede wedstrijden, maar resultaten levert het zelden op. "Ik heb me al vaak geamuseerd, al was het niet hoogstaand op zich tegen KV Mechelen", aldus Filip Joos in 90Minutes.

Amusementswaarde?

"Ze hebben Kuyt niet ontslaan om welke reden dan ook op een moment dat het bij alle andere ploegen wel zo zou zijn met zo'n achterstand. Ik blijf bewondering hebben voor die man en hoe hij daar staat."

"Met de ploeg die ze nu hebben, zouden ze misschien niet zoveel achterstaan op de rest. Op Gent spelen ze goed, ze spelen gelijk tegen Club Brugge, ... Dan waren het spannender degradatiewedstrijden."

Geen geslachte lammetjes

Kuyt is ondertussen de langstzittende coach. "De mentaliteit is er nog steeds. Het zijn nooit geslachte lammetjes", pikte Gilles De Coster in.

"Inderdaad", riposteerde Joos opnieuw. "Er is alles voorhanden voor een poel van zwartgalligheid, maar die is er niet. En daarom is het leuk om naar te kijken. Het is uniek om zien hoe een hekkensluiter zo'n positief gevoel blijft uitstralen."