Dit is de opvallende langstzittende coach in de Jupiler Pro League ... en welke teams bewijzen het trainerskerkhof?

Als er één ding zeker is als coach in de Belgische competitie, dan is het dat je als coach nooit zeker bent. Het trainerskerkhof heeft ook dit seizoen opnieuw zijn naam meer dan eer aangedaan. Rest de vraag: zal dat ooit stoppen?

Met Jonas De Roeck en Besnik Hasi zijn er opnieuw twee coaches uit de top-5 van langstzittende coaches gevallen. En daardoor zijn er op dit moment maar twéé coaches meer in de Belgische competitie die langer dan een jaar coach zijn bij hun team.

Vorig jaar bij de start van de play-offs kregen Rik De Mil (Charleroi) en Nicky Hayen (Club Brugge) hun kans, waardoor zij ondertussen op plaatsen 3 en 4 staan in het klassement.

Enkel Dirk Kuyt en Ivan Leko zijn langer dan een jaar actief bij hun team. In het geval van Kuyt was dat uiteraard op dat moment nog in de Challenger Pro League, maar het is wel knap dat ze hem dit jaar ondanks slechte resultaten niet de laan hebben uitgestuurd.

Onzekerheid troef

Thorsten Fink, Vincent Euvrard, Sebastien Pocognoli en Timmy Simons zijn de coaches die aan het nieuwe seizoen begonnen, de acht andere teams hebben dit seizoen minstens één keer van coach weten te veranderen.

Het toont andermaal aan dat het voetbal in België een trainerskerkhof zonder weerga is. En ook na dit seizoen zullen er mogelijk opnieuw slachtoffers gemaakt worden, want de onzekerheid blijft.