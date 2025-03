Dit heeft Dirk Kuyt te zeggen over de strafschoppen in STVV - Beerschot: "Dat lijkt me het verstandigste"

Voor Beerschot ziet het er stilaan héél erg vies uit. Ook tegen STVV liep het verkeerd voor De Mannekes en zo lijkt degradatie stilaan onafwendbaar. En nochtans speelde Beerschot alweer niet eens een slechte wedstrijd. Integendeel zelfs.

Beerschot speelde een goede wedstrijd op Stayen, maar uiteindelijk werd wel verloren met 2-0. En zo is de kloof met De Kanaries ondertussen al dertien punten. Met nog zeven wedstrijden te spelen - de playdowns inclusief - lijkt het nu al over en sluiten voor Beerschot.

Pijnlijke nederlaag

Dirk Kuyt ziet de bui ook al hangen, maar had opnieuw pech. Zelf moesten ze een elfmeter en aan de overkant gingen ze wel binnen. En dus was de analyse duidelijk achteraf.

"We kwamen met een heel goed gevoel naar hier, met een goede voorbereiding. Dan is het teleurstellend hoe we de weinige kansen weggaven, we lieten ons te snel verleiden om hoog druk te zetten", aldus Kuyt tegen Sporza.

Zwijgen het verstandigste

"We missen dan die penalty, de vierde al dit seizoen. Dat zijn cruciale momenten om terug te komen in een wedstrijd, maar dat doen we niet."

Rest de vraag: wat met de strafschoppen tegen? "Daar heb ik een heel duidelijk antwoord op: geen commentaar. Ik denk dat dat het verstandigste is."