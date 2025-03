Onmondig OH Leuven moet nog vrezen voor degradatie na flauwe prestatie tegen Kortrijk

Op de voorlaatste speeldag van de JPL trof KV Kortrijk OHL in eigen huis. De bezoekers moesten proberen zich te verzekeren van een plekje in Playoff 2, terwijl de Kerels met een goed gevoel de Relegation Playoffs willen ingaan. Uiteindelijk was het Kortrijk dat aan het langste eind trok.

Er stond veel op het spel in deze wedstrijd. Als OHL won, dan was het zeker van het behoud en een plekje in de Europe Playoffs. Kortrijk zit al zeker bij de laatste vier en zal moeten strijden tegen degradatie. Drie punten tegen de Leuvenaren zouden van goudwaarde zijn voor die zes veldslagen binnen enkele weken.

Leuven dominant

Het zijn de bezoekers die de wedstrijd bij de hoorns vatten en de eerste kansen creëren. Thibaud Verlinden kan zich na nog geen vijf minuten losmaken van Duverne en haalt uit richting doel. Alleen moest hij vanuit een moeilijke hoek trappen en treft hij enkel de paal.

Voor de rest van het openingskwartier eist OHL de bal op en kan Verlinden nog eens uithalen naar doel. Maar hij ziet zijn poging goed gekeerd worden door Pirard.

Na de eerste vijftien minuten nemen de Kerels de wedstrijd iets meer in handen en krijgen we enkele kleine kansjes van de bezoekers. OHL-doelman Tobe Leysen moet enkele keren de Leuvense meubelen redden.

Ambrose verschroeiend

Aan het einde van de eerste helft lijkt OHL de wedstrijd helemaal uit handen te geven. Kortrijk eist de bal op en creëert de meeste kansen. Na een slechte corner van Leuvenaren kan De Neve gelanceerd worden.

De vleugelspeler raakt met zijn snelheid tot aan de achterlijn en geeft de bal perfect in de voeten van Ambrose. De spits controleert de bal goed en kan verschroeiend uithalen. 1-0 voor de thuisploeg en op de Leuvense bank is de teleurstelling op vele gezichten af te lezen.

Scheidsrechter Vergoote vond na 46 minuten dat het genoeg was geweest en fluit voor rust. De thuisploeg gaat met een goed gevoel de kleedkamers in, terwijl er bij OHL vooral heel wat verslagenheid te zien was.

Omhaal

Ook in de tweede helft is OHL even mak als na de eerste 10 minuten in de eerste helft. Kortrijk creëert wederom de meeste kansen en de bezoekers kunnen er maar niets tegenover presteren. Op het uur vindt Coleman dat het welletjes is geweest en brengt hij drie aanvallers in het veld.

De aanvallende wissels van OHL lijken een omgekeerd effect te hebben op de wedstrijd. Nog geen drie minuten na de drievoudige wissel kan Ambrose op zijn fiets springen en haalt hij uit met een omhaal. Na een lastige bots is het schot onhoudbaar voor Leysen en komen de Kerels op een dubbele voorsprong.

Rood

In de rest van de tweede helft blijft OHL de mindere ploeg en kan het amper tot kansen komen. Verlinden mag nog eens uithalen, maar hij ziet wederom zijn schot gekeerd worden door Pirard. De woedeuitbarsting van Verstraete in de 80ste minuut spreekt boekdelen over de Leuvense prestatie.

En alsof het allemaal nog niet erger kon voor de bezoekers, vallen ze vlak voor het einde nog met 10. Invaller Balikwisha gaat fors door op Brecht Dejaegere en krijgt eerst geel. Maar Vergoote wordt naar het VAR-scherm geroepen en zet het gele karton om in een rood exemplaar.

Geen punten dus voor OH Leuven, en dus ook geen zekerheid op het behoud. Volgende week moeten de Leuvenaren het opnemen tegen STVV, een andere degradatiekandidaat. Moesten ze daar een ferme pandoering krijgen, zou het er wel eens om kunnen spannen voor OHL.