🎥 Ambrose scoort pareltje voor KV Kortrijk, al leek dat helemaal anders uit te draaien

KV Kortrijk won met 2-0 van OH Leuven. Thierry Ambrose scoorde de twee West-Vlaamse doelpunten in deze match.

Voor KV Kortrijk was dit een match die absoluut gewonnen moest worden en dat deden de Kerels uiteindelijk ook. Met dank aan de dubbele goalmaker Thierry Ambrose.

“Voor de wedstrijd maakte ik aan de groep duidelijk dat een nederlaag uit den boze was”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws. “We wilden onze fans nog eens doen kirren van de pret en dat is gelukt. Dat ik twee keer kon scoren, is mooi meegenomen.”

Storck gelooft duidelijk veel meer in Ambrose dan Yves Vanderhaeghe deed. “De coach geeft me inderdaad veel vertrouwen en liefde. Dat heb ik ook nodig om te kunnen presteren. Hij speelt me uit achter de diepe spits en dat is ook mijn beste positie. Ik geniet van de vrijheid die ik krijg.”

De tweede goal van Ambrose was een pareltje, een omhaal. “Mijn controle ging volledig de mist in”, lacht hij. “Maar ik had heel wat vertrouwen na mijn eerste goal en waagde het erop. De bal vloog fantastisch tegen de netten. Ik denk niet dat ik ooit al een mooier doelpunt heb gemaakt.”

KV Kortrijk blijft echter in de gevarenzone zitten. Ze trekken volgende week echter wel met veel vertrouwen naar KAA Gent.

“Alles is nog mogelijk. We moeten er blijven in geloven. Vorig jaar zag het er eveneens allesbehalve goed uit, maar toch hebben de scheve situatie nog rechtgezet. In de play-downs staan er ons nog zes finales te wachten”, besluit hij.