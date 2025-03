🎥 Serge Gumienny ziet gigantische blunder van VAR in JPL: "Deze man mag zijn seizoen vervroegd eindigen"

Ook tijdens het voorlaatste weekend in de Jupiler Pro League waren er enkele heikele beslissingen van de scheidsrechters en de VAR. Serge Gumienny begrijpt enkele zaken totaal niet.

STVV kreeg tegen Beerschot twee strafschoppen toegekend. De eerste was volgens ex-scheidsrechter Serge Gumienny helemaal terecht.

“De verdediger had de bal helemaal niet en kegelde Ferrari ondersteboven”, klinkt het in Het Belang van Limburg bij Gumienny. Daarna volgde nog twee keer een elfmeter.

Eerst kreeg Beerschot er eentje. “De STVV-verdediger raakte de bal met de hand, in de draai, maar wat kan hij daaraan doen? Het is overdreven om dit met een elfmeter te bestraffen.”

Maar wat er aan de andere kant volgde, de tweede penalty voor STVV, was volgens Gumienny lachwekkend. De beelden kan je hieronder bekijken. “De fase met Lamkel Ze was voor mij de grootste schwalbe die ik de laatste maanden heb gezien op onze velden”, gaat hij verder.

“Ik begrijp niet dat de VAR hier niet is tussengekomen. Als je dat niet durft in een fase als deze? Komaan. Met zo’n VAR ben je alleszins niks in de play-offs. Maakt niet uit wie het was, maar deze man zijn seizoen mag vervroegd eindigen.”