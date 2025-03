Beerschot zakt nog dieper weg en het beseft dringt ook door in de kern

Beerschot ging vrijdagavond met 2-0 onderuit tegen STVV. De thuisploeg moest niet schitteren, want Beerschot kon er maar weinig tegenover zetten.

Sint-Truiden had genoeg aan twee (lichte) strafschoppen, terwijl Beerschot er zelf eentje miste. Zelfs op momenten dat de Ratten de bal hadden, konden ze er amper iets mee creëren.

"Het is heel jammer", opende Marco Weymans bij Gazet van Antwerpen. Hij mocht op het uur nog invallen. "We geven de volle honderd procent, maar… de 1-0 kwam er te makkelijk en we missen zelf een penalty."

"De 2-0 op het einde hadden we in mijn ogen ook niet meer verdiend. Desondanks zijn we wel altijd blijven strijden en dat moeten we blijven doen in de resterende wedstrijden", blijft Weymans wel strijdlustig.

Met 18 punten staat Beerschot nog steeds alleen laatste in de competitie, waar het al een heel seizoen staat. Het besef dat de degradatie echt dichtbij komt is er wel. Weymans weet dat er een enorme portie geluk zal nodig zijn om nog een mirakel te verrichten.

"Thuis tegen Westerlo, met het publiek opnieuw achter ons, kunnen we de kloof weer een beetje verkleinen. En toegegeven, dan gaan we nog heel veel geluk nodig hebben in de playdowns", besluit hij.