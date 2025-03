📷 STVV en Beerschot zorgen voor opvallende statistiek na zeldzame wedstrijd

STVV won afgelopen zaterdag met 2-0 van Beerschot. Het bijzondere aan deze wedstrijd was dat er maar liefst drie strafschoppen werden gefloten.

Na 17 minuten kwam STVV op voorsprong door een strafschop van Adriano Bertaccini, die zijn veertiende doelpunt van het seizoen maakte. Beerschot kreeg een kans om gelijk te maken, maar Daishawn Redan miste zijn penalty. In de toegevoegde tijd zorgde Didier Lamkel Zé voor de 2-0 eindstand, opnieuw via aan penalty.

Het bijzondere aan deze wedstrijd was dat het de eerste keer dit seizoen was dat er drie strafschoppen in één wedstrijd werden gegeven in de Jupiler Pro League. Dit gebeurde volgens Transfermarkt voor het laatst tijdens de Relegation Play-Offs van vorig seizoen.

Op 13 april 2024 werden er ook drie strafschoppen toegekend in de wedstrijd tussen RWDM en KAS Eupen. Gary Magnée scoorde de eerste penalty voor Eupen. RWDM maakte daarna gelijk via Shuto Abe, die de rebound van een gemiste strafschop binnentikte. Later in de wedstrijd kreeg Magnée nog een tweede kans vanop de stip, maar deze keer miste hij.

Straffe statistieken

De laatste keer dat alle drie de strafschoppen werden omgezet, was in de wedstrijd tussen Union en OH Leuven. In die wedstrijd scoorden Dennis Eckert Ayensa en Gustaf Nilsson de strafschoppen voor Union, dat de wedstrijd met 5-1 won.

De laatste keer dat alle drie de strafschoppen dan weer werden gemist, was in de wedstrijd tussen KAA Gent en Standard van 29 oktober 2023. Arnaud Bodart van Standard stopte de elfmeter van Hugo Cuypers, terwijl Davy Roef van KAA Gent twee strafschoppen van Wilfried Kanga redde.