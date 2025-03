Daan Heymans bijzonder scherp nadat Charleroi pijnlijk onderuit gaat tegen KV Mechelen

Charleroi ging zaterdag met 0-1 onderuit tegen KV Mechelen. Daan Heymans blikt terug op een ondermaatse prestatie en de gemiste kansen.

Charleroi verloor zaterdag met 0-1 van KV Mechelen. Malinwa zat de voorbije weken in de hoek waar de klappen vallen, maar kon tegen de Carolo's goed de rug rechten. Charleroi-middenvelder Daan Heymans reageerde na afloop.

Heymans was uiteraard teleurgesteld over het resultaat, maar ook over de wedstrijd van zijn ploeg zelf. "Het liep totaal niet", gaf hij toe volgens Sporza.

"We deden de eerste helft niets van wat er gevraagd werd. We hebben het plan verwaarloosd", gaat Heymans verder. "We hebben elkaar ervoor gewaarschuwd, want het was de eerste wedstrijd zonder druk."

Extra pijnlijk voor Charleroi, aangezien de club nu geen kans meer maakt op de Champions' Play-offs. "Nochtans bestond er nog een minikans op de Champions' Play-offs", besluit Heymans.