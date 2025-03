Malinwa-fans kunnen zich nog in spelers herkennen: "Hasi? Goed werk geleverd, zal niet zeggen dat ik blij ben met zijn vertrek"

Als de fans van Malinwa één zaak willen, is het dat de spelers hun truitje natmaken. Ze willen zich kunnen identificeren met het karakter van de jongens op het veld en op dat vlak hebben de spelers zaterdag niet teleurgesteld. Met Pflücke als voornaamste toonbeeld. Kritiek op de ex-coach is er niet.

De redding is haast zeker. "We wachten de wedstrijden van de concurrenten af, maar we moeten gewoon naar onszelf kijken. We moesten de drie punten pakken. Dat hebben we gedaan en nu kunnen we er tegen Dender ook een mooie wedstrijd van maken. Het is altijd spijtig als mensen moeten vertrekken, maar wij moesten ons op die twee finales richten", beschrijft Pflücke hoe ze bij KV de knop omdraaiden.

Als één speler reden tot klagen heeft over de vorige coach, is het misschien wel Pflücke. “Ik zal niet zeggen dat ik blij ben met het vertrek van Hasi. Als ik niet mocht invallen, was dat moeilijk. Zeker omdat ik in het begin bijna alles speelde en vond dat ik het niet slecht deed. Soms is het gewoon zo dat een coach een andere keuze maakt. Waarom weet ik niet." Van Vanderbiest kreeg Pflücke meteen terug het vertrouwen.

Pflücke nog populair bij fans

Pflücke kon ook in de moeilijkere periode nog fungeren als klankbord richting de fans toe en voelde hun respect. “Ik heb de steun gevoeld die de supporters mij de laatste weken hebben gegeven. Ze hebben hun steun voor mij getoond tegen Beerschot en tegen Charleroi. Het is mooi dat de supporters je niet vergeten en weten dat je gedaan hebt voor de club. Als ik speel, geef ik me altijd honderd procent."

Net als Pflücke wil ook Ortwin De Wolf niet per se zijn gram halen tegenover Besnik Hasi, ook al had die laatste af en toe wel eens een pittige uithaal richting de spelers in huis. "Het is dubbel dat we nu winnen vlak na het vertrek van Hasi. Hij heeft heel goed werk geleverd. We hadden dit seizoen een superstart, jammer genoeg is die een beetje weggevallen. De ploeg stond er wel nog altijd. Dat is sowieso te danken aan Besnik."

KVM gered als Westerlo verliest

Dankzij die driepunter in Charleroi kan het behoud KVM amper nog ontsnappen. "Het speelt altijd wel een beetje dat het nog fout kon lopen. Je wil zeker niet in de play-downs terechtkomen. Dat zijn zeker geen gemakkelijke wedstrijden." Naar Westerlo - Anderlecht kijken dan? "Neen, dit weekend kijk ik geen wedstrijden. Even een dagje vrij nemen, misschien wel twee", wil de doelman nu vooral genieten.