Kijken we naar een herlancering van een T1-carrière die dood en begraven leek? Niet onlogisch als KV Mechelen het overweegt

Van dood en begraven tot levend is in het voetbal soms een kleine stap. KV Mechelen zou kunnen overwegen om Fred Vanderbiest na zijn interim-periode T1 te laten blijven. Hij is in Mechelen al lang een gewaardeerde assistent, maar niemand die dacht dat zijn carrière als hoofdtrainer nog zou oplaaien.

Het is niet zeker dat dit gebeurt, maar er zijn wel redenen waarom het Mechelse bestuur die optie zou overwegen. Een eerste reden is de houding van Vanderbiest zelf. Toen hij in november 2023 overnam, liet hij zelf verstaan dat het voor een tijdelijke periode was. Nu laat hij het open. Zo is de eerste belangrijke voorwaarde vervuld. Als Mechelen hem vraagt om T1 te blijven, zal hij daar op zijn minst over nadenken.

Een voordeel is dat er nu in principe een vrij lange periode is om hem te evalueren, met de Europe Play-offs voor de deur. In deze play-offs kunnen beide partijen aanvoelen welke richting het best uitgaat. De vorige interim-periode van Vanderbiest was reeds succesvol met een 4 op 6. De zege bij Charleroi moet nog een vervolg krijgen maar het is niet ondenkbaar dat het bilan ook deze keer positief zal zijn.

Weinig continuïteit sinds vertrek Vrancken

Sinds het vertrek van Vrancken heeft KVM zowel intern als extern personen gezocht om aan het hoofd van de eerste ploeg te zetten. Geen van beiden is een garantie op succes gebleken. Met Vanderbiest kan gekozen worden voor iemand die de ploeg goed kent maar niet de onervarenheid heeft als T1 die Defour had. Er is ook geen risico dat het uitdraait op een miscast, zoals bij Danny Buijs.

Vanderbiest zal niet verleid worden tot het hanteren van een speltype dat niet bij Malinwa past. Bij Hasi was de chemie dan weer snel op na sterke eerste maanden. Na zijn ontslag is het ook een kwestie om rekening te houden met de situatie van de club. Financieel is er niet al te veel marge, de C4 van Hasi zal al een kostelijke bedoening zijn. Dan kan Vanderbiest in beeld komen als een aangewezen oplossing.

Verleden Vanderbiest speelt mee

Hij heeft met passages bij KVO, Cercle, Antwerp, Aris Limassol, Lierse en RWDM al wat watertjes doorzwommen als T1. Drie keer werd hij ontslagen. Hij heeft dus niet altijd de verwachtingen waargemaakt. Dat zal ook meegenomen worden in de redenering. Met Vanderbiest doorgaan als T1? Voorlopig is er geen duidelijke 'ja' en geen duidelijke 'neen'. Maar het is wel de moeite waard om na te gaan of dit het beste is.