Vanderbiest flikt het opnieuw als interim en zegt of het naar meer smaakt: "Deze spelers zijn het DNA van Mechelen waardig"

Fred Vanderbiest heeft als interim-coach van KV Mechelen al mooie momenten beleefd. De vorige keer toen hij moest overnemen, pakte hij 4 op 6. Ditmaal is hij alvast ook prima begonnen met een levensbelangrijke zege op het veld van Sporting Charleroi.

"Een trainerswissel is altijd moeilijk voor een staf", komt Vanderbiest terug op het vertrek van Hasi. "Je neemt afscheid van iemand waar je anderhalf jaar mee hebt samengewerkt. Dat geldt ook voor de spelers, al is er hier en daar iemand die een nieuwe kans verwacht of een nieuwe drive toont. We hebben geprobeerd om de schwung erin te brengen en de goeie momenten van twee-drie maanden geleden terug te vinden."

Dat lukte voornamelijk op organisatorisch vlak. "We hebben het 60-65 minuten voortreffelijk gedaan. Charleroi had weinig antwoord op onze organisatie. We scoren onmiddellijk, dan kun je al wat meer achteruit leunen. Op het einde komen we twee keer goed weg. Ik ben tevreden over de mentaliteit, de verantwoordelijkheid en de werkethiek die we getoond hebben. Deze spelers zijn het DNA van Mechelen waardig."

Vanderbiest doortastend in overleg met Raman

Malinwa kwam er wel minder vaak uit na de vervanging van Raman. "Dat was uit voorzorg. Dit is het eerste seizoen dat hij zo vaak speelt. Hij start vaak bij ons, terwijl hij bij vorige ploegen inviel. Dat hij naar de kant moet na een eerste helft, is dan de andere kant van de medaille. Anders loop je risico op een blessure. Hij wou nog tien minuten doorzetten, maar ik wou meteen wisselen, want anders verlies ik een wisselbeurt."

Vanderbiest won in zijn vorige interim-periode al eens van Charleroi en nu opnieuw. Dat moet naar meer smaken. "Of dat nu mijn favoriete tegenstander is? Ik heb geen favoriete tegenstander. Ik ben vandaag vijf jaar ouder geworden. Af en toe invallen is meer dan voldoende, maar we zien wel", wil hij geen toekomst als hoofdtrainer opeisen.

T1 of T2? Vanderbiest sluit niets uit

"Blijven bij Mechelen, zal ik altijd doen", benadrukt Vanderbiest. "Zolang ze mij niet ontslaan, zal ik blijven. Of dat als T1 of als T2 is, zien we wel."