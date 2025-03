Ivan Leko geeft de hoop nog niet op na alweer grote teleurstelling: "Het is zeer frustrerend, maar de strijd is nog niet voorbij"

Na de 3-0 nederlaag op het van van Union is Standard definitief uitgeschakeld voor de Champions' Play-offs. Toch was Ivan Leko na de wedstrijd vrij positief over de prestatie van zijn team.

Na afloop van de wedstrijd was Ivan Leko vrij positief over de prestatie van zijn team in de eerste helft. "We hadden energie, intensiteit en speelden verticaal. Ik denk dat we meer hadden kunnen krijgen." Toch erkende Leko dat het uiteindelijk niet genoeg was voor de overwinning. "Je speelt voor doelpunten, en als je die niet maakt, verlies je."

Leko was vooral gefrustreerd over het eerste doelpunt van Union, dat volgens hem te gemakkelijk werd weggegeven. Als Standard de rust met een 0-0 had bereikt, zou Union volgens Leko in de tweede helft meer moeite hebben moeten doen.

Europe Play-offs voor Standard

Volgens de coach heeft zijn team de kans op een plek in de Champions' Play-offs verloren door thuis te verliezen van Anderlecht en KRC Genk. De kleine fouten in de verdediging zijn volgens hem de laatste tijd het grote probleem bij Standard, wat vandaag ook pijnlijk werd afgestraft door Union.

Ondanks de gebreken kijkt Leko vol vertrouwen naar de strijd om een Europees ticket. "Het is frustrerend, maar de strijd is nog niet voorbij. Er zijn nog veel speeldagen en we blijven ons richten op wat we kunnen bereiken", besluit Leko.

Volgende week zondag speelt Standard nog een thuiswedstrijd tegen Antwerp. In het weekend van 28-30 maart beginnen de Europe Play-offs voor de Rouches. De officiële kalender wordt binnenkort bekendgemaakt.