OFFICIEEL: Standard kondigt vertrek aan van zeer belangrijke pion

De samenwerking tussen Standard en Fergal Harkin loopt op zijn einde. De sportief directeur zal binnenkort naar Engeland vertrekken.

Het is officieel, Fergal Harkin, de huidige sportief directeur van Standard Luik, zal aan het einde van het seizoen de overstap maken naar Bolton Wanderers. De Ier zal dezelfde rol vervullen bij het team dat in League One speelt.



Zijn tijd in Luik werd gekenmerkt door successen, maar ook teleurstellingen, met name door moeizame transfers en soms gespannen situaties, vooral vanwege de overname van de club door 777 Partners. In augustus 2022 aangekomen in Luik met een contract van drie jaar, zal de 48-jarige man zijn verbintenis niet verlengen.

Harkin bedankt de Luikse club: "Met veel emotie zal ik deze fantastische club, die me op alle niveaus enorm veel heeft bijgebracht, na drie seizoenen verlaten. Mijn laatste doel is om het team te helpen zo goed mogelijk te presteren tijdens de Europe Playoffs", vertelt Harkin bij de clubmedia van Standard.

"Ondanks een soms zeer moeilijke context ben ik ontzettend dankbaar en vereerd dat ik voor deze historische club heb mogen werken tijdens 3 intense seizoenen vol emoties. Ik wil de sportieve staff, de spelers, alle medewerkers van de club en de Academie, en natuurlijk de gepassioneerde supporters bedanken. Jullie steun en energie hebben mij altijd vooruitgedreven."

"Ik wens deze geweldige club het allerbeste toe. Ze verdienen het om terug aan de Belgische top te staan. Ik zal Standard de Liège nooit vergeten, ze hebben voor altijd een plaats in mijn hart veroverd. ‘Rouche un jour, Rouche toujours’", besluit Harkin.

Een duidelijk doel

De doelstelling van de sportief directeur bij zijn toekomstige club zal zijn om Bolton te helpen promoveren naar de EFL Championship, als dat dit seizoen niet al wordt bereikt tegen de tijd dat hij aankomt natuurlijk. Het team nabij de stad Manchester staat momenteel op de zesde plaats in de Engelse derde divisie.