Zeer goed en zeer slecht nieuws uit de ziekenboeg van Standard

Deze zondag verloor Standard bij Union zijn laatste hoop om in de top 6 te eindigen ... maar misschien ook Ibe Hautekiet, die geblesseerd uitviel na een uur spelen. Aan de andere kant werd hij vervangen door Nathan Ngoy, die voor het eerst in meer dan vijf maanden speelde.

Standard heeft zijn laatste hoop op de Champions Play-offs verloren, deze zondag. Na de nederlaag op het veld van Union en de overwinning van KAA Gent op Antwerp niet veel eerder, zullen de Rouches op hun best op de zevende plaats eindigen in het kampioenschap.

Er zal nu voorbereid moeten worden op de Europe Play-Offs, die historisch gezien nooit succesvol zijn geweest voor Matricule 16. Vaak hebben de uitgeleende spelers van Standard aanzienlijk de druk verminderd zodra de top 6 definitief buiten bereik was. Het afgelopen seizoen getuigt hiervan.

Maar deze keer lijken de Rouches een echte kans te hebben... om de Europe Play-Offs te winnen en dus in de race te blijven voor een Europese plek. Alleen lijkt het erop dat ze hier zonder een belangrijke pion aan moeten beginnen.

Nog meer veranderingen op komst in de verdediging van Standard?

Geblesseerd aan de enkel al na een halfuur, werd Ibe Hautekiet in de tweede helft vervangen en kon hij nauwelijks nog lopen na het laatste fluitsignaal. Hoewel we natuurlijk moeten wachten op verdere resultaten om meer te zeggen, zal de centrale verdediger waarschijnlijk moeilijk in staat zijn om zijn plaats tegen Antwerp in te nemen.

Een belangrijke afwezigheid, want Ibe Hautekiet is de meest gebruikte centrale verdediger door Ivan Leko dit seizoen. Aan de andere kant zal de Kroatische coach geleidelijk aan weer kunnen rekenen op de terugkeer van "de beste verdediger van zijn kern op individueel niveau."

Het is immers Nathan Ngoy die na een uur mocht invallen en zijn eerste minuten maakte sinds 28 september 2024, 162 dagen eerder. Hoewel hij natuurlijk nog het matchritme en het vertrouwen moet terugkrijgen, zal zijn terugkeer Ivan Leko veel goed doen, want het is een speler die niet zal opgeven, zelfs niet in de Europe Play-Offs.