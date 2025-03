Senne Lammens onthult: kwam ontslag van De Roeck wel als verrassing?

Het kwam vorige week maandag toch meer als een verrassing binnen toen Jonas De Roeck ontslagen werd bij Antwerp. Maar was dat in de kleedkamer ook het geval?

Veel analisten waren het erover eens dat Antwerp met een 5e plaats en kwalificatie voor de Champions Play Offs sportief zeker op zijn plaats stond. Toch besloot het bestuur om trainer Jonas De Roeck de bons te geven.

En zijn vervanger Andries Ulderink stond wellicht al klaar in de wandelgangen want niet veel later werd de Nederlander aangesteld als T1 op de Bosuil. Geen onbekende natuurlijk want hij was al assistent van Antwerp onder het bewind van Mark Van Bommel.

Nieuwe energie

"Er was zeker geen vraag van de groep om De Roeck te ontslaan", verzekert doelman Senne Lammens ons na de nederlaag tegen KAA Gent. "Maar er leefde wel het gevoel dat er iets moest veranderen", geeft hij toe.

"En dat is niets tegen de huidige coach, maar wat nieuwe energie en verandering kan soms wel iets brengen op het veld. De wedstrijd tegen Gent kwam wat snel om verandering te zien, zeker aangezien hij nog onder het mes moest. Maar ik ben ervan overtuigd dat we in de toekomst meer zullen laten zien op het veld", klonk het overtuigend bij Lammens.

Voorlopig staat Antwerp op de 5e plaats, samen met Gent. Volgende week trekt Antwerp naar Standard om de reguliere competitie af te sluiten. Antwerp kan nog als gedeeld 4e, 5e of 6e richting Champions Play Offs trekken.