Victor Verhulst laat zich gaan op Antwerp - Gent: "Sarah was een beetje boos"

Victor Verhulst is van alle markten thuis, zoveel is al langer duidelijk. En ook van voetbal houdt hij. Al loopt het daarbij al eens uit de hand, als we de jongeman zelf mogen geloven.

Viktor Verhulst woonde zondag een wedstrijd bij van KSK Nieuw Stabroek. Dat team wordt sinds kort door Verhulst zelf gesponsord. Volgend seizoen zou hij er zelfs hoofdsponsor/shirtsponsor worden.

Ruzie met Sarah

Na de wedstrijd van/bij Stabroek - die werd verloren - trok Verhulst nog eens naar De Bosuil, waar hij Antwerp - Gent ging gaan bekijken. En daar sloeg hij toch wel wat alcohol achterover.

"Naar het voetbal gaan, daar hoort een pintje bij. Al was Sarah wel een beetje boos. Ik had niks laten weten en ze had een paar keer gebeld", aldus Verhulst in de podcast Vik & Gert.

Dronken thuis?

"Ik kwam thuis, maar was een beetje in de wind. Maar boos zijn op een dronken man, haalt niets uit. Ik heb de hele tijd flauwe mopjes gemaakt. Na een tijdje heeft ze me toch vergeven."

“Het was gezellig, en dan kan het al eens uit de hand lopen", besloot hij. Volgens hem had hij niet echt iets verkeerd gedaan, maar daar dacht zijn vriendin dus toch wel even anders over.