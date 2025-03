Cercle Brugge boos over geplante blauw-zwarte vlag, Nicky Hayen vindt het hypocriet

De blauw-zwart vlag werd door Club Brugge geplant na de zege in de derby tegen de buren van Cercle Brugge. Daar waren ze bij de Vereniging niet over te spreken, bij Club relativeren ze dat.

Voor de tweede keer dit seizoen heeft Club Brugge de Brugse derby gewonnen. Na 3-0 in de heenwedstrijd won blauw-zwart nu de terugwedstrijd met 1-3. Om dat te vieren plantte Ardon Jashari de blauw-zwarte vlag op de middenstip.

Daar was Cercle-doelman Delanghe absoluut niet mee opgezet en hij trapte de vlag boos weg en er ontstond een opstootje. Dat was wel snel geblust en bij Club Brugge begrepen ze achteraf ook niet waarom ze bij Cercle zo boos waren.

Mignolet en Hayen over geplante vlag

“Ik vind dat zoiets kan. Daar moet je tegen kunnen", zei Club-doelman Mignolet achteraf. "In het verleden hebben zij dat ook al eens gedaan. Het hoort allemaal wat bij, dus dan is het jammer dat er zo’n reactie komt. Al zullen de emoties wellicht de bovenhand genomen hebben."

Ook trainer Nicky Hayen deed er zijn zegje over. "Eerst en vooral denk ik dat Club Brugge veel respect heeft voor de Vereniging, dat is duidelijk. Het is doorheen de jaren dat er langs beide kanten zo'n traditie is gegroeid."

"Dat is iets ludiek en ik vind dat het moet kunnen. Er was wat geduw en getrek, dat is normaal. Maar je moet het met respect blijven doen, je moet het kunnen accepteren. De buren moeten niet zeggen dat ze dat niet hadden gedaan als hadden gewonnen, dat is altijd makkelijk achteraf. Het moet kunnen, maar altijd met respect.