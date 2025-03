Onrust bij Cercle Brugge: harde kern wilde ingrijpen tegen Club Brugge, bestuur kon in extremis veel miserie voorkomen

Cercle Brugge ging zondagnamiddag met 1-3 onderuit tegen Club Brugge. Een derby die normaal gezien niet zo makkelijk zou verloren mogen worden. De harde kern van groen-zwart had er tijdens de rust genoeg van en dreigde ermee om de wedstrijd stil te laten leggen.

Cercle Brugge heeft voor het eerst in langere tijd de twee Brugse derby's verloren in één seizoen. Vooral de manier waarop Cercle zondag in de boot ging was pijnlijk.

Op tien minuten tijd scoorde Club Brugge drie keer in de eerste helft. De wedstrijd was eigenlijk al gespeeld, ondanks de aansluitingstreffer na rust. Dit zorgde voor onrust bij de Cercle-fans.

Meteen na rust viel op dat het bestuur van de Vereniging niet opnieuw in hun zitjes te zien was. De nieuwe CEO, Klaas Reynaert, had meteen een drukke eerste wedstrijd.

Hij kreeg volgens Het Nieuwsblad melding dat de harde kern de wedstrijd wou laten stilleggen. Het bestuur ging in overleg en kon alles nog tijdig oplossen.

Dit weekend speelt Cercle Brugge zijn laatste wedstrijd van de reguliere competitie tegen Anderlecht. De opdracht is simpel: er mag sowieso niet verloren worden. Bij een nederlaag wordt de Vereniging naar de Relegation Play-offs verwezen, wat voor grotere problemen kan zorgen...