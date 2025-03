Club Brugge heeft al goede en slechte herinneringen aan hem: deze scheidsrechter zal cruciale CL-match tegen Aston Villa fluiten

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De scheidsrechter voor de returnwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tussen Aston Villa en Club Brugge is bekend. Het is Daniel Siebert, die Club al drie keer heeft gefloten.

Club Brugge heeft een klein mirakel nodig om zich te plaatsen voor de kwartfinales van de Champions League op woensdag. De Bruggelingen zullen de situatie in Engeland moeten omkeren na hun 1-3 nederlaag vorige week in het Jan Breydelstadion. De scheidsrechter voor deze wedstrijd zal Daniel Siebert zijn. De Duitser wordt bijgestaan door assistenten Rafael Foltyn en Lasse Koslowski, vierde official Daniel Schlager, en videoscheidsrechters Benjamin Brand en Christian Dingert. Meneer Siebert is geen onbekende voor Club Brugge. De in Berlijn geboren scheidsrechter heeft al drie keer gefloten bij een wedstrijd van blauw-zwart. De balans van Club Brugge met deze scheidsrechter is twee nederlagen en één overwinning. De nederlagen omvatten een 4-0 pandoering tegen Salzburg in februari 2019 in de Europa League, en een andere zware nederlaag, 0-5, tegen PSG in oktober van datzelfde jaar in de Champions League. De laatste keer dat de 40-jarige scheidsrechter floot bij een Club-wedstrijd verliep het beter. De troepen van Nicky Hayen wonnen toen met 1-0 van PAOK in de Conference League. Wat Aston Villa betreft, heeft de Engelse club nog nooit Daniel Siebert als scheidsrechter gehad.