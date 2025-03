Cercle staat voor week van de waarheid: verdediger komt met straffe woorden vlak voor cruciaal tweeluik 'schrijf dat maar op'

Cercle Brugge kreeg een stevige tik in de stadsderby tegen Club Brugge en de Relegation Play-offs komen steeds dichterbij. Toch weigert Ibrahim Diakité de handdoek in de ring te gooien.

Diakité scoorde in de derby via een corner en zette de 1-3 eindstand op het scorebord. Ondanks de pijnlijke nederlaag tegen Club was de verdediger bijzonder positief over de mentaliteit van zijn ploeg.

"Wie scoort, maakt niet uit," zei hij na de wedstrijd in Het Nieuwsblad. "Het gaat erom hoe we reageren. Uitgeblust zijn we zeker niet en dat zullen we zowel donderdag als zondag laten zien."

Cruciale week voor Cercle

Donderdag speelt Cercle de terugwedstrijd tegen de Poolse landskampioen uit Bialystok. Dat wordt een lastige opdracht, want de Vereniging verloor de heenwedstrijd met 3-0.

Toch ligt de belangrijkste focus op zondag, wanneer Cercle naar Anderlecht trekt voor een cruciale wedstrijd. De wedstrijd in het Lotto Park kan het verschil maken tussen degradatie of behoud.

Ondanks de grote druk is Diakité overtuigd van een goede afloop. "Ik heb er echt een goed gevoel bij, deze ploeg is zeker niet dood en zal twee keer op rij winnen, schrijf dat maar op."