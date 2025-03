Club-coach Nicky Hayen ziet plannetje mislukken voor cruciale wedstrijd tegen Aston Villa

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge deed in de stadsderby tegen Cercle Brugge opnieuw vertrouwen op. Al was dat niet voor iedereen het geval, tot spijt van Nicky Hayen.

Met een bijzonder efficiënte eerste helft, net zoals op bezoek bij Atalanta, trok Club Brugge met een geruststellende 0-3 voorsprong de kleedkamer in tegen Cercle Brugge. In de tweede helft gaf blauw-zwart de zege niet meer uit handen.

Nicky Hayen wilde in de tweede helft nog wat spelers sparen voor de terugwedstrijd in de Champions League tegen Aston Villa van woensdag. Club moet proberen om de 1-3 nederlaag uit de heenwedstrijd op te halen.

Invallers tanken geen vertrouwen voor Aston Villa

Onyedika bleef in de kleedkamer en werd vervangen door Vetlesen, Romero en Skoras kregen een half uur van Hayen en Siquet en Nilsson zo'n twintig minuten. Maar scoren lukte niet meer voor Club Brugge na de rust, al kwamen Siquet en Nilsson nog dicht bij de 1-4.

En zo mislukte het plannetje van Nicky Hayen. "Voor de jongens die zijn ingevallen was het goed geweest voor het vertrouwen als ze konden scoren. Op dat vlak hoopte ik toch dat ze dat konden meepikken. Het kon hen een persoonlijke boost geven."

Want als Club Brugge zich wil plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League, zal het meer nodig hebben dan enkel zijn basiself. Iemand die met vertrouwen kon invallen, was een meerwaarde geweest om de kwalificatie over de streep te trekken. Dat zal nu niet het geval zijn.