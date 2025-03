Simon Mignolet neemt geen blad voor de mond over pijnpunt van Club Brugge na derbyzege

Club Brugge heeft voor het eerst in een maand tijd nog eens kunnen winnen in de Belgische competitie. Simon Mignolet weet waaarom het nu wel lukte voor blauw-zwart.

Met een 2 op 9 negen deed Club Brugge het de voorbije weken niet goed in de Belgische competitie, waardoor Racing Genk opnieuw kon uitlopen tot negen punten in het klassement. Tegen Cercle Brugge won Club voor het eerst in vier wedstrijden.

En dat dankzij tien dolle minuten rond 30ste minuut. Vanaken opende de score, Jutgla deed twee keer de netten trillen in drie minuten tijd. Met vier schoten tussen de palen in de eerste helft scoorde Club drie keer.

Club Brugge maakt zijn kansen nu wel af

Club Brugge was opnieuw dodelijk efficiënt. "Weer efficiënt? Zeg maar eindelijk", maakte Simon Mignolet duidelijk na de wedstrijd. "We hebben gescoord wanneer het nodig was, met de kansen die we gekregen hebben op de counter."

"Dat was ook zo op Atalanta en doet nu ook weer deugd. Zeker omdat dit voor Cercle de wedstrijd van het jaar is. Maar het is vooral goed voor het vertrouwen van de jongens die nu weer scoren, zoals Jutgla."

In de tweede helft had Club het wel iets moeilijker. "Cercle speelde alles of niets, en we hadden daardoor iets te weinig balbezit en de bal. Pas in het slot van de wedstrijd kregen we weer controle, en misschien hadden we daar nog moeten scoren."