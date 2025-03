Cercle-supporters lieten zich van hun slechtste kant zien na Brugse derby: dit deden ze bij Maxim De Cuyper

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De Brugse derby zorgde voor heel wat emoties op zondag. Ook bij Cercle-fans, die na afloop zwaar over de schreef zijn gegaan.

Cercle Brugge ging zondag pijnlijk de boot in tegen Club Brugge. Het werd 1-3 in de Brugse derby, nadat de 'bezoekers' drie keer scoorden op tien minuten tijd in de eerste helft.

Tijdens de match ging het al bijna fout. De harde kern van Cercle Brugge wou de match laten stilleggen, maar nadat het bestuur in gesprek ging, kon dat in extremis voorkomen worden. Dat meldt Het Nieuwsblad.

Na afloop ging Ardon Jashari meteen een vlag planten op de middenstip, waar Cercle-spelers maar weinig begrip voor konden opbrengen. Doelman Maxime Delanghe trapte de vlag aan flarden terwijl hij daarbij ook een cameraman van Club Brugge raakte.

Nadien kregen de spelers het met elkaar aan de stok op het veld. Moet kunnen volgens sommigen, anderen vinden het dan weer totaal onnodig. Meningen verschillen over deze zaak, al zullen die minder verdeeld zijn over een incident dat zich na afloop afspeelde.

Volgens Het Laatste Nieuws werd Maxim De Cuyper bespuwd door Cercle-fans nadat hij de spelershome van Club verliet aan de noordzijde van het stadion. Hij kreeg ook meerdere bekers bier in zijn richting geworpen.