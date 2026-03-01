KRC Genk en KAA Gent staan zondag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om een plaats in de Champions' Play-offs. Beide ploegen kunnen zich geen misstap veroorloven, al trekken de Limburgers met Europese minuten in de benen en de Buffalo's met defensieve zorgen naar de aftrap.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen KAA Gent. Beide ploegen strijden nog volop mee voor de Champions' Play-offs en zo krijgen we een echte zespuntenmatch te zien in de Cegeka Arena.

Genk heeft het thuisvoordeel, maar omwille van donderdag een fysiek nadeel. De Limburgers speelden 120 minuten tegen Dinamo Zagreb, al stootten ze nadien wel door naar de achtste finale van de Europa League.

Gent moet achterin puzzelen, Genk hoopt op snelle recuperatie

De ziekenboeg is goed leeg bij Genk. Kos Karetsas liep afgelopen weekend een hersenschudding op, maar de kans dat hij tegen de Buffalo's kan spelen is groot. Hij zal waarschijnlijk in de selectie zitten.

Gent verdedigt zondag zijn plaats in de top zes tegen Genk. De Oost-Vlamingen trekken in ieder geval niet op volle kracht naar Limburg. Daiki Hashioka Maksim Paskotsi zijn nog onzeker. De twee verdedigers vielen afgelopen weekend uit tegen Cercle.

Goore, Samoise en Delorge zijn ook nog buiten strijd. Rik De Mil zal dus vooral achteraan moeten puzzelen. Het blijft verder afwachten of Wilfried Kanga fit genoeg is om te starten.