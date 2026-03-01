Volg KRC Genk - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.
-
Datum: 01/03/2026 13:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 27
LIVE: Alles op het spel in Genk-Gent, Europese vermoeidheid tegen defensieve zorgen
Foto: © photonews

KRC Genk en KAA Gent staan zondag tegenover elkaar in een rechtstreeks duel om een plaats in de Champions' Play-offs. Beide ploegen kunnen zich geen misstap veroorloven, al trekken de Limburgers met Europese minuten in de benen en de Buffalo's met defensieve zorgen naar de aftrap.

KRC Genk neemt het zondagnamiddag op tegen KAA Gent. Beide ploegen strijden nog volop mee voor de Champions' Play-offs en zo krijgen we een echte zespuntenmatch te zien in de Cegeka Arena.

Genk heeft het thuisvoordeel, maar omwille van donderdag een fysiek nadeel. De Limburgers speelden 120 minuten tegen Dinamo Zagreb, al stootten ze nadien wel door naar de achtste finale van de Europa League.

Gent moet achterin puzzelen, Genk hoopt op snelle recuperatie

De ziekenboeg is goed leeg bij Genk. Kos Karetsas liep afgelopen weekend een hersenschudding op, maar de kans dat hij tegen de Buffalo's kan spelen is groot. Hij zal waarschijnlijk in de selectie zitten.

Gent verdedigt zondag zijn plaats in de top zes tegen Genk. De Oost-Vlamingen trekken in ieder geval niet op volle kracht naar Limburg. Daiki Hashioka Maksim Paskotsi zijn nog onzeker. De twee verdedigers vielen afgelopen weekend uit tegen Cercle.


Goore, Samoise en Delorge zijn ook nog buiten strijd. Rik De Mil zal dus vooral achteraan moeten puzzelen. Het blijft verder afwachten of Wilfried Kanga fit genoeg is om te starten.

Prono KRC Genk - KAA Gent

KRC Genk wint
Gelijk
KAA Gent wint
KRC Genk KRC Genk wint Gelijk KAA Gent KAA Gent wint
59.23% 29.27% 11.5%
Populairste
2-1
(95x)		 1-1
(56x)		 2-0
(28x)

Vergelijking KRC Genk - KAA Gent

Positie

7
6

Punten

35
36

Gewonnen

9
10

Verloren

9
10

Gescoorde doelpunten

36
41

Doelpunten tegen

40
38

Gele kaarten

36
43

Rode kaarten

1
4

Onderlinge duels gewonnen

34
17
22
09/11 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
18/05 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-4 KRC Genk KRC Genk
30/03 18:30 KRC Genk KRC Genk 4-0 KAA Gent KAA Gent
23/02 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 KAA Gent KAA Gent
27/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 0-2 KRC Genk KRC Genk
02/06 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
03/12 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
08/10 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
05/02 18:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
18/09 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
15/05 16:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
24/04 16:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
12/12 18:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
24/10 18:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 KAA Gent KAA Gent
21/01 21:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
26/10 20:45 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
25/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 4-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 KAA Gent KAA Gent
27/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
06/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
26/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
07/10 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-5 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
11/03 14:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
10/09 14:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/03 21:05 KAA Gent KAA Gent 2-5 KRC Genk KRC Genk
27/12 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
07/08 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
22/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
24/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
28/11 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 KAA Gent KAA Gent
31/07 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-0 KRC Genk KRC Genk
22/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
24/01 01:00 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
04/10 02:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
09/03 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
03/11 20:00 KAA Gent KAA Gent 1-2 KRC Genk KRC Genk
13/05 14:30 KAA Gent KAA Gent 3-1 KRC Genk KRC Genk
07/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
21/03 20:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
27/11 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
29/06 19:30 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
14/05 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
23/04 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
26/11 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-2 KAA Gent KAA Gent
08/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 0-4 KRC Genk KRC Genk
16/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
05/04 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
13/12 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-1 KRC Genk KRC Genk
15/08 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
17/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 KAA Gent KAA Gent
04/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 KAA Gent KAA Gent
28/01 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-0 KRC Genk KRC Genk
23/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 2-3 KRC Genk KRC Genk
26/01 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-3 KAA Gent KAA Gent
11/08 18:00 KAA Gent KAA Gent 5-0 KRC Genk KRC Genk
18/02 18:00 KAA Gent KAA Gent 1-3 KRC Genk KRC Genk
11/09 19:30 KAA Gent KAA Gent 3-2 KRC Genk KRC Genk
10/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
12/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 KAA Gent KAA Gent
10/09 18:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
09/09 19:30 KRC Genk KRC Genk 3-2 KAA Gent KAA Gent
25/04 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
23/04 20:00 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
15/11 19:30 KAA Gent KAA Gent 0-1 KRC Genk KRC Genk
10/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 KAA Gent KAA Gent
09/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 KAA Gent KAA Gent
07/11 20:30 KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 KAA Gent KAA Gent
21/12 20:00 KAA Gent KAA Gent 2-0 KRC Genk KRC Genk
KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

KAA Gent krijgt onverwachte opsteker met oog op clash tegen Genk

25/02

Hatim Es‑Saoubi kreeg een schorsing van twee wedstrijden met uitstel. De centrale verdediger van KAA Gent zal dus zondag beschikbaar zijn om het op te nemen tegen Racing Ge...

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

Rik De Mil heeft duidelijk op tafel geklopt na offday: "Andere toon"

27/02

KAA Gent verloor afgelopen weekend van Cercle Brugge. En dus is het zondag alle hens aan dek tegen KRC Genk als de Buffalo's nog de Champions' Play-offs willen spelen dit s...

Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

Scheidsrechter van grote fout in Anderlecht - Gent ... fluit Genk - Gent: De Mil spreekt

28/02 1

Zondag nemen KRC Genk en KAA Gent het tegen elkaar op in een levensbelangrijk duel in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. De supporters van de Buffalo's houde...

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

Johan Boskamp voor de clash zeer kritisch over KRC Genk ... én KAA Gent

28/02 1

Dit weekend staat er een belangrijk duel op het programma in de strijd om de top-6 en de Champions' Play-offs. KRC Genk en KAA Gent spelen zondag tegen elkaar in de CEGEKA-...

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

De Condé legt de torenhoge ambitie van Genk op tafel: "Dát willen we evenaren"

28/02

KRC Genk wil zich in het slot van de reguliere competitie nog in de top zes voetballen. Ondertussen zijn de Limburgers ook de enige overgebleven vertegenwoordigers van ons ...

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

Johan Boskamp schrikt van iets opvallends bij Racing Genk

10:00

Racing Genk plaatste zich na verlengingen voor de achtste finales van de Europa League, maar niet alles stemde Johan Boskamp tevreden. De Nederlander zag een andere Nicky H...

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 13:30 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 16:00 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 18:30 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
