Venijn zit in de staart: Racing Genk maakt play-off 2 extra spannend met late zege tegen tien Buffalo's

Voor AA Gent is er in play-off 2 niets meer te winnen of te verliezen door de bekerzege, voor KRC Genk staat er wél nog veel op het spel als het nog Europees voetbal wil afdwingen. Of dat voor spektakel zou zorgen?