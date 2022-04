Odjidja en Vanhaezebrouck na uitsluitingen: "Verboomen kwam me tijdens opwarming vragen of ik geblesseerd was" en "Hem gezocht en blijkbaar gevonden"

KRC Genk won in allerijl van tien Buffalo's in de Ghelamco Arena. Toch ging het achteraf vooral over een fase tien minuten voor rust.

Toen kregen zowel Vadis Odjidja als Hein Vanhaezebrouck een uitsluiting te verwerken en daar was achteraf heel wat over te vertellen. "Neen, ik heb niets speciaals tegen de ref gezegd, enkel gezegd dat het ook geel was voor die fout op Bezus", aldus Vadis Odjidja.

"Ik vond mijn eerste gele kaart al licht en de tweede dus ook. Na vijf minuten bij een eerste fout op Bezus - die een snede in de enkel had - vond hij ook al dat ik overdreef. En bij de opwarming kwam hij al eens bij mij om te vragen of ik niet geblesseerd was."

Opwarming

"Toen ik enkele minuten later mijn veters aan het knopen was, kwam hij opnieuw af om te zeggen dat ik al geblesseerd was. Ik vond het allemaal heel apart dat zoiets tot twee keer toe werd gezegd. Of hij me viseerde? Ik weet het niet. Ik heb er niets meer over gezegd tegen hem en heb ook geen zin om met hem te praten."

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was verbolgen: "Ik wil me verontschuldigen bij mijn spelers en bij de fans, want ik had niet zo mogen reageren. Maar ik heb hier echt geen goed gevoel bij. Verboomen heeft hem gezocht en gevonden blijkbaar."