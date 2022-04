KV Mechelen begint play-offs met zege dankzij gretige tweede helft (én het doelhout) en komt op 2 punten van Gent

KV Mechelen en Charleroi openden de play-offs met een match met twee gezichten. De kloof met Gent voorlopig verkleinen was hun missie. Het was Mechelen dat hierin slaagde.

In wat in zijn geheel een vrij slaapverwekkende eerste helft was, eiste Charleroi veelal de tweede bal op en was het ook de meest dreigende ploeg. Eén keer deed het ook de netten trillen. Morioka werd echter terecht afgevlagd voor buitenspel. KV Mechelen voetbalde voor rust geen kans bij mekaar, dat was maar povertjes.

Dat werd de thuisspelers tijdens de rust mogelijk ook ingepeperd, want na de koffie kwamen ze veel gretiger uit de kleedkamers. Met onder meer een doorjagende Cuypers die Koffi tot een blunder dwong. Daar kwam een hoekschop uit voort, waarna Vanlerberghe de 1-0 in de linkerbenedenhoek pegelde.

© photonews

Dat betekende uiteraard nog niet dat de wedstrijd gespeeld was. Bij een scherpe tegenstoot van Charleroi kon Gholizadeh afdrukken van in de grote rechthoek. Coucke kon zijn schot nog tegen de lat tikken, KVM door het oog van de naald!

© photonews

Een gelukje dat wel verdiend was op dat moment, want KV Mechelen was baas in de tweede periode. In de slotfase ging het echter achteruit leunen en had het opnieuw het doelhout nodig om de voorsprong te behouden. Heymans mikte van dichtbij op de paal. Een paar keer overleven dus, maar KVM springt door zijn overwinning wel over Charleroi en nadert tot op twee punten van Gent, dat zondag Genk ontvangt.