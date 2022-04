Vanlerberghe laat zich gelden bij KVM: "Je weet dat je naar Genk en Gent moet, dan is Charleroi thuis must-win"

Jordi Vanlerberghe was de gevierde man bij KV Mechelen tegen Charleroi. Vanwege zijn beslissende goal natuurlijk, al laat hij zich op meerdere manieren gelden.

Met een heerlijke knal in de bovenhoek tekende Vanlerberghe in de competitiematch in Charleroi al voor één van dé doelpunten van het seizoen. Deze keer mikte de centrale verdediger het leer netjes in de benedenhoek. "Ik denk wel dat Charleroi mij ligt", moest de doelpuntenmaker er mee lachen.

Al was de ogen sluiten voor de minpunten er niet bij. "In de eerste helft was het in balbezit wat traag. Ik was gefrustreerd omdat er naar mijn gevoel weinig beweging was. Ik had weinig opties. Ik heb in de kleedkamer gezegd dat het gewoon sneller moest gaan en dat we zo geen ruimtes gingen creëren. Iedereen stond stil, er was te weinig 'opposite movement'. Dat moest gewoon beter en dat heb ik ook gezegd."

Alles doorgesproken

Alles werd dus stevig doorgesproken langs Mechelse zijde, met Vanlerberghe als één van diegenen die de zaken heel duidelijk stelde. "Iedereen heeft zijn zegje gedaan en we kwamen goed uit de kleedkamers. Dat was het belangrijkste: laten zien dat we wilden winnen. Het kan niet altijd met champagnevoetbal zijn, maar je moet wel met overtuiging spelen. Dat was in de tweede helft het geval."

Nadien was het nog wel een paar keer kantje boord. "Na het doelpunt kropen we nog te veel achteruit en waren we iets te zenuwachtig, wat wel vaker het geval is." Aan het eind van de rit is het toch vooral het positieve onthouden. "Het was lang geleden dat we nog eens een clean sheet hielden, dus dat doet deugd. Je weet dat je naar Genk en Gent moet, dan is de thuiswedstrijd tegen Charleroi een must-win." En winnen, dat deed KV.