KV Mechelen vraagt zich af hoe AA Gent de play-offs gaat aanpakken: "Dat kan de twee kanten uit"

Met een overwinning tegen Charleroi heeft KV Mechelen de Europe play-offs goed ingezet. Kan het nu ook echt nog Gent gaan bedreigen in die poule? De Oost-Vlamingen zijn na hun bekerwinst al zeker van Europees voetbal. Het is dus de vraag wat de troepen van Hein Vanhaezebrouck er nog van willen maken in de play-offs.

"Het kan twee kanten op: ofwel zakken ze helemaal weg ofwel spelen ze net goed zonder druk, krijgen enkele spelers hun kans en gaan die er vol voor. In onze laatste thuiswedstrijd in de competitie had Kortrijk ook niets meer om voor te spelen en ik vond hen verrassend sterk en fris voetbal brengen", herinnert Jordi Vanlerberghe zich.

"Het is een beetje dubbel. Ze hebben bij Gent niets meer om voor te spelen behalve hun premies en hun gevoel", schetst de verdediger de situatie. "Misschien gaat Gent wat roteren en andere jongens kansen geven", bedenkt ook doelman Gaëtan Coucke. "Ik weet niet precies wat hun bedoeling is. Ik denk dat wij gewoon naar onszelf moeten kijken en moeten proberen om elke match te winnen."