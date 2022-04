Charleroi krijgt in Mechelen niet wat het verdient en... moet ook rekening houden met Ramadan: "Grote ontgoocheling"

Om de wedstrijd in Mechelen goed te 'managen' moesten ze bij Charleroi zelfs met de Ramadan rekening houden. De Carolo's waren de evenknie van de thuisploeg, maar moesten zonder punten huiswaarts.

"Mechelen heeft het serieus en efficient aangepakt, dus felicitaties voor hen. Voor ons is het een grote ontgoocheling, want we speelden een heel goede match", vond Charleroi-trainer Edward Still. "De basis van een prestatie is de progressie die je maakt en die was er. We hebben weinig kansen weggeven."

Still haalde de actie in beide zones van de waarheid aan. "In onze eigen rechthoek was het onze beste prestatie tegen Mechelen dit seizoen. In hun rechthoek kwamen we wel tot kansen. Deze prestatie was goed genoeg match te winnen niet genoeg. Bij de fase net na rust waaruit het doelpunt valt, was er te weinig concentratie. De voorafgaande hoekschop werd te gemakkelijk weggegeven."

Goede reeks neerzetten

Hoe problematisch is deze nederlaag met het oog op de kansen van de Zebra's in de play-offs? "Het is beter om de eerste match te verliezen en dan een goede reeks neer te zetten. We moeten de bladzijde snel omslaan." Het is voor Still ook hopen dat zijn spelers de vereiste fysieke prestaties kunnen leveren tijdens de Ramadan. Na zeven minuten had doelman Hervé Koffi al krampen. Of zo leek het toch...

© photonews

"Het is moeilijk voor ons aangezien we niet mogen eten doorheen de dag. Maar God geeft ons kracht, dat zit in ons hoofd. Toen de match zeven minuten bezig was, konden we iets eten. Dat was dus 'voorzien' met Hervé", aldus Adem Zorgane. De staff had granenrepen en uiteraard ook water voorhanden. "Als een andere speler zoiets doet, moet hij naar de kant voor verzorging en zouden we even met tien moeten spelen."