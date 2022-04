Supersub bezorgt Genk drie punten: "Geweldig, denk dat het mijn eerste baltoetsen waren"

KRC Genk heeft op bezoek bij AA Gent de volle buit gepakt, met dank aan de ingevallen Andras Nemeth. Die was dan ook in de wolken achteraf.

In minuut 89 viel hij in voor Thorstvedt, in minuut 91 zorgde hij voor de winning goal. Van een invalbeurt gesproken. Was getekend: Andras Nemeth.

Eerste balcontacten

"Dit voelt geweldig, ik ben blij dat ik het verschil heb kunnen maken. Ik denk dat het mijn eerste balcontacten waren van de wedstrijd."

"Deze zege is goed voor het team en deze sfeer moeten we meenemen naar de volgende wedstrijd. Het was geen makkelijke partij, maar we hebben ze toch gewonnen en dat is het belangrijkste."