Vanhaezebrouck heeft rapport aan zijn broek: "Als Genkse assistent daarvoor van Denemarken moet komen ..." en "Moet ik me op parking douchen?"

Hein Vanhaezebrouck zal vermoedelijk een weekje schorsing moeten uitzitten op bezoek bij Sporting Charleroi. Of wordt het nog een zwaardere straf? Blijkbaar werd er ook een rapport opgemaakt.

"Heel Genk kwam ons ook vertellen dat het wat vreemd was wat er allemaal gebeurde", aldus Hein Vanhaezebrouck na de uitsluitingen van hem en Vadis Odjidja. "Behalve één man binnen de club van KRC Genk."

"Genk heeft blijkbaar een Deense assistent-coach die nog is gaan zeggen dat ik in de kleedkamer ben geweest tijdens de rust. En daardoor gaat de scheidsrechter daar nu een rapport over opstellen", aldus de oefenmeester van Gent.

Collegiaal

"Dat is ook ferm collegiaal. Een Belg kan dat ook komen zeggen, als je daarvoor helemaal van Denemarken naar hier moet komen kan je beter thuisblijven ... En het zegt ook veel over de persoonlijkheid van de ref, want hij had het niet gezien en gaat er nu iets van maken."

Bovendien stelt Vanhaezebrouck er zich ook vragen bij: "Als een speler rood krijgt, dan gaat hij naar binnen en naar de kleedkamer. Waar moet ik dan naartoe? Je mag niet meer op het veld komen, maar verder? Moet ik me op de parking douchen of naar huis? Ze zouden het misschien willen ..."