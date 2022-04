Furieuze Vanhaezebrouck duidt schuldige aan van uitsluitingen: "Geen goed gevoel bij" en "Hij zal gescoord hebben bij zijn bazen"

Hein Vanhaezebrouck werd - net als Vadis Odjidja - uitgesloten in de wedstrijd tussen Gent en Genk. Achteraf reageerde hij furieus op een en ander. De echte schuldige? Dat zijn de scheidsrechtersbazen volgens hem.

"Dit heeft enkel en alleen te maken met de bazen van de arbitrage", aldus Vanhaezebrouck in zijn analyse na de wedstrijd. "Als je halfweg een seizoen de regels gaat veranderen en consignes geeft aan de scheidsrechters, dan gaan de refs in overdrive."

"Als je dan geen persoonlijkheid hebt, ben je alleen maar bezig met wie er zwaait met de armen of reclameert. De manier waarop ook Samoise nog een gele kaart kreeg als bankzitter ... Scheidsrechters lopen al niet over van vertrouwen of kwaliteit, en dan ga je hen dit nog eens opleggen."

Geen goed gevoel

"Weglopen van de fase was een teken van persoonlijkheid geweest, maar Verboomen moest absoluut de confrontatie aangaan. Hij zal gescoord hebben bij zijn bazen, het is betreurenswaardig wat hier gebeurd is. Ik heb dit nog nooit meegemaakt."

"Neen, ik heb hier echt geen goed gevoel bij. Er is dit seizoen al zoveel gebeurd in onze inhaalrace. Kijk naar de matchen op Eupen, op Standard, op Cercle Brugge ... Daar was er geen lijn en was het meteen doelpunt, nu wordt de goal van Lemajic zonder lijn meteen afgekeurd."