Ex-ref hard voor AA Gent: "Vanhaezebrouck bouwde frustratie tegenover arbitrage al weken op in de media"

Na de bekerwinst van maandag volgde zondag een kater(tje) voor AA Gent. Racing Genk ging in blessuretijd met de zege aan de haal in de Ghelamco Arena. Tegen die tijd zaten Vadis Odjidja en Hein Vanhaezebrouck al een tijdlang in de tribune.

Bij de Buffalo's was ref Nathan Verboomen de gebeten hond. Verboomen toonde Odjidja twee keer op korte tijd de gele kaart, waarna Hein Vanhaezebrouck voor protest ook al uitgesloten werd. In Het Belang van Limburg uit ex-ref Serge Gumienny zijn kritiek op de manier waarop AA Gent zich zondag gepresenteerd heeft. "Het is tijd voor bezinning bij AA Gent. De frustraties ten opzichte van de arbitrage worden al wekenland opgebouwd in de media door Vanhaezebrouck", aldus Gumienny. "Vanuit de scheidsrechterscommissie moet er de komende wedstrijden iemand aangeduid worden die rust kan brengen. Iemand met veel ervaring, zoals Bram Van Driessche of Erik Lambrechts. Maar als Gent zich blijft opjagen in de arbitrage, dan zullen ze ook geen leuke play-offs spelen." "Die eerste gele kaart voor de overtreding van Odjidja was terecht. Wat hij nadien gezegd heeft tegen Verboomen, weet ik niet. Vanhaezebrouck stond toen al van zijn oren te maken en begon daarna ook nog het publiek op te hitsen: kortom, een terechte uitsluiting", besluit Gumienny.