Ondanks belangrijke zege: "Te veel zwakke punten bij Genk om euforisch te zijn"

Met dank aan een laat doelpunt van Andras Németh ging Racing Genk met de zege aan de haal in Ghelamco Arena. Na een speeldag staat alles op een zakdoek in de Europe play-offs. Wordt het dan toch nog een mooi seizoenseinde voor Racing Genk?

Analist Thomas Chatelle was ondanks de driepunter niet onder de indruk van wat Racing Genk op de mat legde tegen de Buffalo's. "Ze speelden een moeilijke wedstrijd met weinig ritme. Ik was verrast door hun opstelling: zonder echte linkerflank. En ik begreep niet waarom Luca Oyen niet startte", aldus Chatelle in HBVL.

"De vervangingen van Oyen en Paintsil waren logisch. Zij hielden het veel breder, wat voor meer acties zorgde. Schitterend was het dus zeker niet, maar vooral op mentaal vlak kan deze zege voor een boost zorgen."

"Het Genk van vorig seizoen hebben we voorlopig nog niet gezien. Deze ploeg is nog steeds zoekende. Er zijn nog steeds te veel zwakke punten om euforisch te zijn. Jongens als Onuachu en Bongonda waren niet op niveau."