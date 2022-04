Nee, die 'consignes' zijn niet nieuw Hein, maar Verboomen ging ook in de fout

Hein Vanhaezebrouck kreeg gisteren een rode kaart onder de neus geduwd door scheidsrechter Nathan Verboomen. Ook Vadis Odjidja moest vroegtijdig gaan douchen. Hein raasde achteraf over de nieuwe consignes die de refs hadden meegekregen. Maar waar had hij het dan over?

We waren vorige week ook uitgenodigd op het Referee Department. Bertrand Layec, de Franse scheidsrechtersbaas van de KBVB, wou alles eens op punt zetten voor de start van de play-offs. Vooraleer de journalisten aan de beurt kwamen, kregen de afgevaardigden van de ploegen dezelfde uitleg. "Ik merkte toch meer begrip", zei Layec ons na die vergadering.

Regels die niet nieuw zijn

Misschien had Vanhaezebrouck daar zelf even tijd moeten voor vrij maken, want Gent stuurde enkel een afgevaardigde. Alfred Schreuder, Brian Priske, Felice Mazzu en Wouter Vrancken kwamen wel poolshoogte nemen. Soit, het gaat hier over de 'nieuwe' regels. Die zijn absoluut niet nieuw, want voor het seizoen kregen we dezelfde uitleg: "We willen het eruit dat een scheidsrechter belaagd wordt na een beslissing. Hij gaat toch niet van mening veranderen hoor", klonk het toen.

Zelfde uitleg dus vorige woensdag. Layec haalde voorbeelden uit de Premier League aan hoe scheidsrechters respectvol bejegend werden na een beslissing. Dus ja, daar had Hein rekening mee moeten houden. Dat Verboomen na de opfriscursus de regels toepaste, kan hem dan ook niet verweten worden.

© photonews

Waar HVH wel gelijk had: binnen een paar weken zal dat weer minder strikt toegepast worden. Dat is met elke regel zo. Dat Samoise geel kreeg voor een duikbeweging te maken, dat is gewoon overdreven. Dat Vanhaezebrouck geel kreeg omwille van het opjutten van het publiek tegen de ref, dat is dat al veel minder. Dat hij zich hardleers toonde na die eerste gele, dat is zijn eigen schuld. Je hoefde het met de avondklok tijdens corona ook niet eens te zijn, maar als je na middernacht op straat rond reed, riskeerde je een boete.

Match aanvoelen

Maar... Verboomen ging ook in de fout. Een scheidsrechter heeft een goeie wedstrijd gefloten als je hem amper gezien hebt, klinkt het cliché. Dat was bij Verboomen niet het geval. Er was een halfuur niks aan de hand. Vadis maakte ook geen overdreven misbaar toen hij als kapitein uitleg ging vragen.

Dat moet toch nog kunnen? Enkel Vadis ging bij die fase in discussie, het was niet zo dat Verboomen belaagd werd. Dat de frustraties dan oplopen, dat is begrijpelijk. Layec had het woensdag ook over 'feeling'. Scheidsrechters moeten een match aanvoelen. In zo'n faire wedstrijd tot dan, had een reprimade meer dan volstaan. Verboomen had dat beter kunnen regelen.

't Is ook niet de eerste keer dat Verboomen in het oog van de storm staat. In Beerschot-Antwerp was er heel wat te doen rond zijn beslissingen, vooral de niet-gefloten penalty op Sebaoui. Die penalty in de laatste minuut voor Union tegen Genk, was nog zo'n geval. Al kreeg hij achteraf gelijk van zijn oversten. Scheidsrechters zijn de baas op het veld, maar een goeie baas voelt aan wat er moet gebeuren. Slaan of zalven. Het mag soms iets meer zalven zijn. Want een faire match laten ontaarden, dat mag niet de bedoeling zijn.