Gent kroont zich bij onmachtig Genk tot winnaar Europe play-offs, Antwerp haalt opgelucht adem en kan Europa in

Vier punten scheidden Genk en Gent met twee speeldagen te gaan. Om nog Europees voetbal te kunnen halen, moest Genk in eigen huis de volle buit pakken. Het draaide echter heel anders uit.

Genk wist wat het te doen staat: het moest vol voor winst gaan. Het trachtte wel het middenveld in handen te nemen, maar dat lukte niet helemaal en Gent kwam er met zijn infiltrerende spelers enkele malen scherp uit. Met Tissoudali beschikten de Buffalo's ook over een speler die al vaker het verschil maakte. Dat lukte de Nederlandse Marrokkaan ook nu weer.

© photonews

Even voorbij het halfuur werd hem door de Genk-defensie bij zijn dribbel wel erg weinig in de weg gelegd. Tissoudali werkte prima af in de verste hoek. Een onmachtig Genk moest het hebben van een paar kopkansen, maar die werden verkwanseld.

© photonews

In het begin van de tweede helft had Gent het al helemaal kunnen afmaken. Bij een counter bediende Odjidja Tissoudali, die zo oog in oog met Vandevoordt kwam. De doelman redde de meubelen voor de thuisploeg. Zo bleef op zijn minst de Genkse hoop nog even levend.

Al zou het maar uitstel van executie zijn. Odjidja pikte een pass van Tissoudali in de rug van de Genk-verdediging op en duwde de 0-2 binnen. Genk helemaal uitgeteld dus voor Europees voetbal, Gent kroonde zich met een vierde overwinning op rij tot winnaar van de Europe play-offs. Dat betekent ook dat Antwerp opgelucht adem kan halen en zeker is van zijn Europees ticket.