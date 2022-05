Thomas Chatelle heeft raad voor Storck: "Voor hem is het echt op in Genk"

De match van Racing Genk tegen AA Gent vat het hele seizoen van de Limburgers in 90 minuten samen.

Thomas Chatelle zag bij AA Gent veel meer maturiteit dan bij Racing Genk. “Storck dacht de voorbije maanden heil te vinden in het zo vaak wisselen van verdediging. Waar zie je dit nog in het moderne voetbal? Dan werk je onregelmatigheid in de hand”, zegt Chatelle in Het Belang van Limburg.

“Zo snel creëer je geen zekerheid achterin. Daarover gesproken: voor Bongonda is het echt op in Genk. Als je langere tijd wil blijven, moet je constanter op niveau kunnen presteren. Ito haalde nog het vaakst een goed niveau, ook voor Onuachu werd het een moeilijke competitie door die transfer die er niet kwam.”

Storck heeft volgens Chatelle nooit het juiste evenwicht gevonden. “Deze ploeg had bij de beste vier moeten eindigen. Vooral defensief heeft Genk gefaald. Verdedigen doe je met elf, dat was veel te weinig het geval. Verder zou ik, als ik De Condé was, dringend uitkijken naar een goede zes. Misschien denkt hij dat Ouattara dat kan worden. Dat kan. Maar ik zou toch voor een type Balanta gaan.”