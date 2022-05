Spelers Vanhaezebrouck bezorgen RAFC Europees in 'ideaal weer voor perstribune': "Daar zullen anderen blij mee zijn"

De spelers van Hein Vanhaezebrouck hebben het laatste gedaan wat hen nog te doen stond. Antwerp zal daar ook tevreden mee zijn, want het is daardoor zeker van Europees voetbal.

Gent is immers de winnaar van de Europe play-offs na winst in Genk. "Ik kan alleen maar trots zijn. Het was een ideaal voetbalweertje om op de perstribune te zitten, maar om in de zon inspanningen te leveren, was iets anders. De spelers hebben dat fantastisch gedaan. We hebben ons daar ook optimaal op voorbereid, met lessen die we trokken uit de bekerfinale", was Vanhaezebrouck zich bewust van de omstandigheden.

Pluim voor verdedigers

Gent kwam nooit in de problemen. "Een pluim voor onze verdedigers, die voor de eerste keer in deze formatie speelden. We hebben voor de zestiende keer de nul gehouden: de basis van ons succes. Wat vroeger problematisch was, is nu ons sterk punt geworden. Het enige negatief elementje, als ik dat zo moet omschrijven, is dat we lang wachtten om het af te maken. Maar als je 0-2 wint, moet je niet te veel klagen."

Ondertussen hebben de Buffalo's ook alweer zeven punten meer dan hun naaste belager in de play-offs. Dat mag gezien worden. "We waren de betere van Charleroi, Mechelen en Genk. Als je ziet naar de manier waarop onze jongens deze Europe play-offs naar hun hand gezet hebben, is het ook terecht dat we begonnen met een grote voorsprong op onze achtervolgers."

Maturiteit

De maturiteit van de Gentse kern speelt daar voor een deel in mee. "We hebben veel oudere spelers, dan is het logisch dat je over maturiteit beschikt. Chapeau voor de spelers, dat ze er altijd vol voor gaan. Het speelt ook mee dat we geen druk hadden, want als het misloopt, had je nog altijd het mooiste Europese ticket in handen. Ik ben wel heel tevreden over de drive van deze groep."

De overwinning van AA Gent zorgt er ook voor dat alle Europese tickets verdeeld zijn. "Daar zullen anderen blij mee zijn", besluit Hein Vanhaezebrouck. Een duidelijke verwijzing naar Antwerp.