Charleroi maakt acherstand goed en wint eerste PO-match tegen KV Mechelen in laatste thuismatch van seizoen

Charleroi heeft dan toch een keertje kunnen winnen in play off 2, oftewel de Europe Play Offs. In de laatste thuismatch van het seizoen werd er gewonnen met 3-2.

Aangezien er buiten de eer niet veel te winnen was, zetten Vrancken en Still ook eens een verrassing op het veld .Zo begon Thoelen in doel bij de bezoekers en startten Zaroury en Zorgane op de bank bij Charleroi.

Charleroi was baas over bal in de openingsminuten maar het kon Thoelen niet bedreigen. Het eerste echte doelgevaar voor KV Mechelen was wel raak. Engvall stond aan de tweede paal op de goede plaats om een corner van Hairemans binnen te koppen, al ging Koffi zeker niet vrijuit.

Wat daarna volgde was net een tenniswedstrijd, aanwezigen moesten snel van links naar rechts draaien met het hoofd want de kansen stapelden zich op. Engvall en Shved kwamen niet tot scoren, Vanlerberghe verschalkte Thoelen bijna in het eigen doel en Kayembe besloot over.

De vele kansen leverden uiteindelijk ook een doelpunt op. Nkuba rukte op met de bal en haalde verschroeiend uit vanop de rand van de 16, netjes in de winkelhaak.

En in de tweede helft ging Charleroi ook over de bezoekers. Tweemaal zorgde het duo Morioka-Bayo voor de doelpunten. Eerst kopte Bayo de 2-1 in doel na een vrije trap van Morioka, vervolgens gilpte de Japanner door de buitenspelval om dan de bal opzij te leggen richting zijn spits.

Tussendoor had Engvall nog een stevige kans gemist maar het leek de Zweed niet te lukken om een tweede keer te scoren, tot Cuypers diep werd gestuurd en de bal perfect voorzette zodat Engvall de aansluitingstreffer kon scoren.

In de 9 minuten blessuretijd kwam KV Mechelen enkel mog met Van Hoorenbeeck dicht bij een gelijkmaker maar het lukte niet meer om te scoren. Daarvoor hadden ze vooral in de eerste helft wel wat kansen maar toen grepen de bezoekers un kans niet.

Door de overwinning heeft Charleroi de supporters dan toch nog een mooi seizoenseinde gegeven. KV Mechelen heeft tegen Racing Genk nog een herkansing volgende week.