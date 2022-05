Gemengde gevoelens bij Wouter Vrancken na nieuwe nederlaag en 0/12: "Moesten voor rust 3 keer scoren"

Een nieuwe nederlaag voor KV Mechelen in de Europe Play Offs, al stond KV Mechelen wel voor tegen de Zebra's. Trainer Wouter Vrancken had achteraf dan ook gemengde gevoelens.

"Het is een beetje het verhaal van de play offs", opent Vrancken. "De minste wedstrijd die we spelen winnen we terwijl de vier andere beter waren maar die verliezen we dan wel", klinkt het.

Tijdens de eerste helft kreeg KV Mechelen enorm veel kansen maar scoren lukte slechts één keer. "Als we aan 50% hadden afgewerkt, winnen we hier makkelijk. Voor zij één keer gescoord hadden, moesten we er zelf 2 of 3 maken en gaan we rusten met 3-1", is hij teleurgesteld.

Teleurgesteld, maar toch ook niet .Want de trainer van KV Mechelen wil toch ook de positieve dingen onthouden uit Charleroi/ "Ik ben enorm fier op hoe de jongens hier staan in een wedstrijd waarin we niets meer te winnen hebben. We staan hier met jongens die weinig gespeeld hebben, heel jong zijn... En ben heel fier op de prestatie van de spelers, het is enkel jammer van het resultaat", besluit hij.