Opnieuw frustraties bij Mechelen: "Verhaal van onze play-offs"

Mechelen heeft ook tegen Charleroi niet kunnen winnen en heeft zo een play-off 2 vol pech achter de rug.

Elke week was het wel iets voor KV Mechelen, dat daardoor eigenlijk nooit echt in de running was voor een Europees ticket.

Fier

"Het is een beetje het verhaal van onze play-offs. We hebben heel goede wedstrijden gespeeld, maar wel maar één keer gewonnen op vijf matchen", aldus Wouter Vrancken.

"Het ontbrak ons jammer genoeg aan efficiëntie. Als we wat efficiënter waren geweest, deden we misschien mee voor Europees voetbal. Maar ik ben fier op wat mijn spelers lieten zien."