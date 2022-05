Engvall solliciteert met twee doelpunten voor meer speelminuten: "Spijtig genoeg zo lang moeten wachten"

Gustav Engvall kreeg van Wouter Vrancken nog eens de kans om zich te bewijzen in de voorlinie bij KV Mechelen en de Zweede bedankte zijn coach met twee doelpunten.

Eén doelpunt in de eerste helft en eentje in de tweede helft, perfect verdeeld dus. Al hadden het er ok nog meer kunnen zijn.

"We speelden vrij goed maar net zoals dorheen het hele seizoen slikken we nu ook te makkelijk tegendoelpunten. We kwamen nog bijna terug maar dan toch niet. Ik kan me voorstellen dat het een leuke wedstrijd was om naar te kijken, maar voor ons niet zo", klinkt het voor de camera van Eleven.

Vooral in de eerste helft had KV Mechelen meerdere kansen om met een voorpsrong de rust in te duiken. "Ik had nog één of twee keer kunnen scoren. Als we daar efficiënter waren gingen we met 2-1 of 3-1 de rust in."

"Me nog een laatste keer bewijzen"

Een voetballer wil graag spelen en dat is ook bij Engvall niet anders maar de Zweed kon dit seizoen niet vaak op speelminuten rekenen. "Het was lastig voor me dit seizoen. Ik probeer me te tonen op het veld maar dat is lastig als je telkens maar een vijttiental minuten mag spelen."

"Het is goed dat ik nu m'n kans krijg, enkel jammer dat ik zo lang moet wachten. Ach, dat is voetbal zeker? Hopelijk kan ik me volgende week opnieuw tonen voor de fans en dan komt er een nieuw seizoen", besluit hij.