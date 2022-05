'Man van de match' Tissoudali reageert op lof van Hein en heeft hilarische quote in huis bij vraag over toekomst

Tarik Tissoudali drukte nog eens enorm zijn stempel. Het leverde hem lof van Hein Vanhaezebrouck op. Zelf blijft de smaakmaker van Gent, al kan hij ook wel gevat uit de hoek komen.

Met Tissoudali die een doelpunt en een assist achter zijn naam kreeg, was het niet lang zoeken naar een man van de match in RC Genk - AA Gent. Er was echter nog meer dan dat dat in zijn voordeel sprak. Tarik Tissoudali zorgde voor veel beweging en werkkracht en had met wat geluk ook nog een doelpuntje meer kunnen maken.

Vanhaezebrouck zag opnieuw 'de beste Tissoudali' en beweerde dat het voor Gent onmogelijk was geweest om zonder hem deze wedstrijd te winnen. Voetbalkrant vroeg Tissoudali of hij met dat laatste akkoord ging. "Neen, je hebt het team nodig, je hebt iedereen nodig", blijft de doelpuntenmaker nuchter.

Nadruk op het collectieve

"We hebben met zijn allen gewoon goed gespeeld", legt hij de nadruk op het collectieve. "Ik probeer iets extra te brengen. Soms ben ik diegene die daar voor zorgt, soms iemand anders. We doen het met zijn allen samen." Na de pauze kreeg Tissoudali vooraan het gezelschap van Vadis Odjidja vooraan. Dat werkte ook wel prima, zo bleek onder andere bij de 0-2.

© photonews

"Dat was anders. Normaal heb je een grote spits waar je om heen kan spelen. In de tweede helft had je dat niet. Vadis is een ander type speler, daar moet je je op instellen. We kunnen allebei goed voetballen op de korte ruimte. Om te beschouwen hoe goed het was, dat laat ik aan anderen over", aldus Tissoudali.

Nog een jaar contract

Een collega van een ander medium vroeg hem of hij volgend seizoen met Gent Europees speelt, waarop Tissoudali repliceerde: "Sta jij volgend seizoen hier nog steeds als journalist?" Wanneer de collega in kwestie 'normaal wél' antwoordde, grapte Tissoudali: "Je weet nooit, misschien word je ontslagen, hé." Lachen geblazen. "Ik heb nog een jaar contract, we gaan daar van uit", sloot Tissoudali af met een serieuze noot.