Genk lost de verwachtingen niet in: "We verliezen laatste kans op Conference League, het was een fysiek probleem"

Het niet kunnen inlossen van de verwachtingen: het is het verhaal van RC Genk dit seizoen. De Conference League ziet het ook aan zich voorbijgaan.

Na een ondermaatse reguliere competitie kon het elftal van Bernd Storck in de play-offs AA Gent ook niet meer bijbenen. Genk had nog de kans om te naderen tot op één punt, maar ging in zijn laatste thuismatch van het seizoen onderuit met 0-2. "We zijn met hoge verwachtingen en veel vertrouwen aan deze match begonnen", aldus trainer Storck. "We moeten accepteren - ook al is dat moeilijk - dat Gent betere ploeg was."

Genk kon de bezoekende doelman geen enkele keer echt onder vuur nemen. "In het offensieve compartiment hebben we niet de ruimtes gevonden om ons voetbal te spelen. Het is zonde. We verliezen onze laatste kans op de Conference League. We hebben geprobeerd veranderingen aan te brengen en frisse spelers te brengen, maar we konden niet veel kansen creëren of Gent het het leven moeilijk maken."

Tegenstander frisser

Hoe komt het toch dat het zo moeizaam liep? "Als ik het antwoord had, zou het gemakkelijker zijn om daar over te spreken. Het was de eerste keer dat we in zo'n hoge temperaturen moesten spelen. Als de tegenstander dan iets frisser is, is het moeilijk."

Vaak kwam er geen voortzetting van de aanvallen. "De opbouw was oké, maar nadien hadden we geen mogelijkheid om de bal in te spelen en was er geen beweging. Die beweging was er wel bij Gent en daardoor was het een uitdaging voor onze verdedigers. Het was een fysiek probleem, denk ik." Over zijn eigen toekomst wilde Storck het niet hebben.