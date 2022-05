Wat met de toekomst van de Hertha-huurling van AA Gent? "Wat meest doorslaggevende gaat zijn, kan ik niet zeggen"

Eén van de bijzondere figuren bij AA Gent, is de speler die de Buffalo's huren van Hertha BSC. Het is een vraagteken wat zijn toekomst brengt.

Jordan Torunarigha keerde zondag terug uit blessure en deed het achteraan prima op het veld van RC Genk. De Nigeriaanse Duitser leek erg comfortabel, zowel in de duels als aan de bal. Zijn uitleenbeurt aan AA Gent loopt tot het einde van het seizoen. Bij Hertha Berlijn ligt Torunarigha nog een jaar onder contract.

De toekomst is ook voor hem nog onzeker. "Ik weet niet of ik volgend seizoen nog bij Gent voetbal", aldus de polyvalente verdediger. "Dat kan ik nu niet zeggen. Ik ga eerst terug naar Berlijn en daarna zullen we zien wat het wordt."

Hertha heeft nog twee belangrijke matchen voor de boeg

Het is ook de vraag in welke reeks Hertha BSC volgend seizoen actief zal zijn. Het eindigde derdelaatste in de Bundesliga en moet de barragematchen tegen Hamburg tot een goed einde brengen om het behoud te verzekeren. "Hertha heeft nog twee belangrijke matchen voor de boeg. Ik kijk naar de wedstrijden van Hertha Berlijn, maar zolang ik bij Gent speel, concentreer ik mij op mijn job die ik hier moet doen."

De uitkomst van die wedstrijden kan cruciaal zijn, maar ook andere zaken kunnen over de toekomst van Torunarigha beslissen. "Wat het meest doorslaggevende gaat zijn, kan ik niet zeggen. Natuurlijk zal mijn persoonlijke mening ook meespelen, maar ik ga door bij Gent tot de laatste match van het seizoen en nadien volgen de gesprekken met Berlijn."