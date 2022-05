Vanhaezebrouck pleit voor hoogste play-off met 6 teams: "Kwaliteit ploegen play-off 2 niet minder dan die in play-off 1"

Het AA Gent van Hein Vanhaezebrouck moest play-off 2 spelen, omdat play-off 1 niet met zes maar met vier ploegen gespeeld werd.

Misschien een aspect van de play-offs dat best herbekeken wordt, aangezien zowel de Champions' play-off als de Europe play-offs na de voorlaatste speeldag al in de beslissende plooi liggen? "Men heeft de play-offs ingevoerd om meer spankracht en spektakel te krijgen. Het is duidelijk dat het wat dat betreft veel beter is om een hoogste play-off met zes ploegen te hebben", meent Hein Vanhaezebrouck.

"Met zes was er veel meer spanning geweest", is de trainer van AA Gent overtuigd. "Nu was het een strijd met twee ploegen, die dan nog niet te lang geduurd heeft. Als je kijkt naar de kwaliteit van de ploegen in play-off 2, bij een Charleroi, bij een Mechelen dat in de competitie ook Union en Club Brugge geklopt heeft... Dan zat daar zeker geen probleem."

Constante

Het is dus niet dat zij uit de toon zouden vallen bij een eventuele play-off met meer topaffiches. "Het probleem van die ploegen is misschien dat ze geen 34 matchen een constante in hun prestaties kunnen leggen. Iets waar wij vroeger ook mee kampten, maar de kwaliteit van deze ploegen was absoluut niet minder dan de kwaliteit van de ploegen in play-off 1."