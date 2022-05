Bryan Heynen kan met zijn ontgoocheling geen weg: "Raar eigenlijk"

Racing Genk ging afgelopen weekend met 0-2 in eigen huis onderuit tegen AA Gent en mag zo Europees voetbal vergeten.

Kapitein Bryan Heynen was enorm ontgoocheld. “Wat wil je dat ik zeg?” zegt Heynen aan Het Belang van Limburg. “Het was onze bedoeling om nog een keer voluit te gaan. Maar om de één of andere reden kwam dat er niet uit. Raar eigenlijk.”

“We zaten in een goeie periode. We pakten 16 op 18. Maar uitgerekend vandaag lieten we het afweten. Deze nederlaag verdringt die mooie reeks helemaal naar de achtergrond. We voetbalden energieloos. Onacceptabel gewoon, Genk onwaardig. Daardoor ben ik diep teleurgesteld.”

De slotwedstrijd tegen KV Mechelen is van geen tel meer. “Ik was nog graag enkele weken doorgegaan en op een fatsoenlijke manier geëindigd. Maar niet dus. Wat er nu moet gebeuren? Daarvoor lopen er in deze club genoeg competente mensen rond.”